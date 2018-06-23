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تسلا تبني مصنعا لها في ألمانيا

عالم السيارات

تسلا تبني مصنعا لها في ألمانيا
Reuters Kim Hong-Ji
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ذكر موقع "Business Insider" أن شركة تسلا تنوي بناء مصنع جديد لها في الأراضي الألمانية.

وفي تغريدة له على تويتر قال، إيلون موسك، مؤسس تسلا والمدير التنفيذي لها إن ألمانيا هي الخيار الأرجح لبناء مصنع تابع لشركته في أوروبا، وربما ستكون الحدود الفرنسية الألمانية هي المكان الأنسب لذلك.

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يذكر أن تسلا كانت قد أعلنت سابقا عن خطتها لتوسيع سلسلة مصانعها وبناء 12 مصنعا جديدا في العديد من بلدان العالم، حيث ستخصص هذه المصانع لتجميع سياراتها الكهربائية وتصنيع البطاريات المتطورة التي تستعمل في مركبات الطاقة النظيفة.

المصدر: لايفزرو

أسعد ضاهر

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