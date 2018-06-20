أمريكا تحقق في "حرائق" سيارات تسلا!

أصدرت إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة توجيهات لموظفيها في ولاية كاليفورنيا بإجراء تحقيقات تتعلق بسلامة سيارات تسلا الكهربائية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "التحقيقات هدفها معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران بإحدى سيارات تسلا الكهربائية أثناء سيرها".

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo — Mary McCormack (@marycmccormack) 16 июня 2018 г.

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وتأتي تلك الخطوة بعد حادث تعرض له مؤخرا المخرج الشهير، مايكل موريس، حيث تفاجأ بالنيران تتصاعد من سيارته "Tesla Model S" أثناء سيره في أحد شوارع لوس أنجلوس، ليركن السيارة ويخرج منها ويقوم بتصوير المشهد المرعب.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر