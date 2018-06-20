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أمريكا تحقق في "حرائق" سيارات تسلا!

عالم السيارات

أمريكا تحقق في
twitter/Mary McCormack ‏
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أصدرت إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة توجيهات لموظفيها في ولاية كاليفورنيا بإجراء تحقيقات تتعلق بسلامة سيارات تسلا الكهربائية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن "التحقيقات هدفها معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران بإحدى سيارات تسلا الكهربائية أثناء سيرها".

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وتأتي تلك الخطوة بعد حادث تعرض له مؤخرا المخرج الشهير، مايكل موريس، حيث تفاجأ بالنيران تتصاعد من سيارته "Tesla Model S" أثناء سيره في أحد شوارع لوس أنجلوس، ليركن السيارة ويخرج منها ويقوم بتصوير المشهد المرعب.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

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