هيونداي تستعرض سيارة رياضية مميزة

استعرضت هيونداي في بكين مؤخرا سيارة "Lafesta" الرياضية، والتي يتوقع أن تلقى رواجا واسعا في السوق الآسيوية والأوروبية.

ويشير الخبراء في هيونداي إلى أن السيارة صممت بشكل يجعلها تلقى اهتماما في أوساط الشباب ومحبي السرعة، وهيكلها الخارجي لا يشبه أيا من سيارات هيونداي المطروحة حاليا.

وزودت هذه السيارة بمحركات "T-GDi" توربينية تعمل بالبنزين بسعة (1.4 و1.6) لتر، قادرة على توليد عزم 130 و204 أحصنة.

youtube/ Bogdan Spiridonov

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ولم تفصح هيونداي عن السعر النهائي لهذه السيارة بعد، إلا أنها أكدت أن مبيعاتها ستنطلق في الصين نهاية العام الجاري، لتطرح بعدها في العديد من بلدان العالم.

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر