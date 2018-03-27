هيونداي تتحدى بي إم دبليو ومرسيدس بسيارة فارهة

استعرضت شركة هيونداي سيارة "G70" الجديدة المتوقع أن تصبح منافسا قويا لسيارات "BMW 3" و"Mercedes-Benz C" في الأسواق.

وبالنظر للصور التي نشرتها هيونداي للسيارة، يمكن أن نلاحظ أنها أتت بقدر عال من الأناقة، وقمرة داخلية مريحة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا والعديد من وسائل الرفاهية للركاب.

وبالرغم من أن الشركة المصنعة لم تدل بأي تصريحات رسمية بعد حول المواصفات الأساسية للسيارة، إلا أن بعض المواقع أكدت أنها ستزود بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 197 أو 247 حصانا، فضلا عن علب سرعة أوتوماتيكية متطورة بـ 8 مراحل.

وستأتي النماذج العادية من هذه السيارة بنظام دفع أمامي، أما النماذج الأغلى فستطلق بنظام دفع رباعي وأنظمة قيادة متطورة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر