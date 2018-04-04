فورد تستعد لإطلاق "Focus" الجديدة

نشرت شركة فورد مؤخرا فيديو ترويجي لسيارة "Focus" المنتظر طرحها، في 10 أبريل الجاري.

وركزت فورد في الفيديو على التغيرات الأساسية التي ستطال النموذج الجديد، وتمحورت بشكل أساسي حول المصابيح الأمامية التي أضحت أكثر تميزا من خلال تقنيات LED.

youtube/Leblogauto

كما تتميز سيارات "Focus" الجديدة بالانسيابية العالية للهيكل الخارجي، وأقراص العجلات الكبيرة التي أتت بطابع رياضي فريد وأنيق.

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ومن المنتظر أن تطرح هذه السيارة بنماذج "هاتشباك" أخف بنحو 50 كلغ من شبيهاتها من "Focus" التي طرحت العام الفائت، وبنوعين من المحركات: اقتصادية بـ 3 أسطوانات وسعة 1 لتر، وأخرى بسعة 1.5 و2 لتر.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر