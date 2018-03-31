نجوم في وضح النهار في سيارات رولز رويس الجديدة!

أذهلت شركة رولز رويس المتخصصة بصناعة السيارات الفارهة عشاقها مجددا بطرحها لتصاميم جديدة تشعر الراكب وكأنه يجلس في مكان مفتوح يتأمل النجوم في السماء.

وتوفر هذه السيارة شعورا رائعا للركاب بفضل تصميم الواجهة الداخلية للسقف والأبواب، والتي زودت بمئات مصابيح الـ LED التي تشع وكأنها نجوم صغيرة تلمع في السماء.

كما زينت العناصر الداخلية للسيارة بأفخم المواد كخشب البلوط التشيكي والجلود الطبيعية المدبوغة باللونين البني والرمادي.

أما الأبواب والمقابض الداخلية فتزينت بعناصر من الستانليس ستيل مصقولة بدقة بشكل يدوي، مثلها مثل باقي أجزاء السيارة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر