" Seat" تطلق سيارة مميزة للطرق الوعرة

طرحت شركة "Seat" الإسبانية فيديوهات جديدة تظهر سيارتها المنتظرة "Tarraco" رباعية الدفع.

وأطلق الخبراء على سيات هذا الاسم، تكريما لمدينة طراغونة " Tarragona" الكتالونية، والتي كانت تعتبر واحدة من أهم وأكبر المدن أيام الإمبراطورية الرومانية.

youtube/ Quiero Auto

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فستأتي "Tarraco" الجديدة بهيكل أنيق ومقصورة وسيعة تتسع لسبع ركاب، لتصبح هذه السيارة منافسة لسيارات " Volkswagen Tiguan" و "Skoda Kodiaq" في الاسواق الأوروبية

إقرأ المزيد

كما ستزود هذه المركبة بمحركات "TSI" توربينية تعمل بالبنزين بسعة 1.4 و 2.0 ليتر بعزم 150 و190 حصان، ومحركات ديزل "TDI" تعمل بالديزل بسعة لترين، أما النسخة الأقوى فستأتي بمحرك بنزين توربيني بسعة 2 ليتر وعزم 220 حصان.

ومن المفترض أن تستعرض "Seat" هذه السيارة رسميا في معرض جينيف العالمي القادم للسيارات، حيث ستنطلق مبيعاتها في أوروبا أواخر العام الجاري.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر