"وحش" سوبارو الرياضي يخطف الأنظار

استعرضت شركة سوبارو مؤخرا مشروع سيارة "Viziv" التي بدت كمركبة من أفلام المستقبل.

ولفت انتباه عشاق سوبارو تصميم السيارة المميز، إذ تداخلت فيه حدة المظهر والانسيابية العالية والعصرية التي عكستها أشكال المصابيح مع الهيكل الأنيق.

youtube/J-Auto Show

ووفقا للمعلومات، ستحصل هذه السيارة على عدد من الأنظمة المتطورة التي ستمكن السائق من الاسترخاء أثناء الرحلة والسماح للسيارة بتوجيه نفسها ذاتيا، بالإضافة إلى منظومة الركن الذاتي التي ستمكنها من التوقف حتى في الأماكن الضيقة.

ومن المنتظر أنت تزود "Viziv" الجديدة بمحركين يعملان بالبنزين، الأول توربيني بسعة 1.6 لتر وعزم 170 حصانا، وآخر بسعة 2 لتر بعزم 300 حصان.

youtube/J-Auto Show

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر