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مبيعات قياسية لسيارات لامبورغيني في روسيا

عالم السيارات

مبيعات قياسية لسيارات لامبورغيني في روسيا
Sputnik Владимир Астапкович
سيارة لامبورجيني Urus.
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أعلنت شركة لامبورغيني الإيطالية عن تسجيلها رقما قياسيا لمبيعات سياراتها الفارهة في روسيا.

وبحسب وكالة "أفتوستات" لإحصائيات السيارات، فقد ارتفعت مبيعات شركة لامبورغيني عام 2017 في روسيا بنسبة 28% مقارنة بعام 2016.

واحتلت السيارة الرياضية "Aventador S Coupe" المزودة بمحرك "V12" المرتبة الأولى في المبيعات.

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وفي شهر مارس 2017،  فتحت الشركة للمرة الأولى الباب لشراء سيارتيها "Huracan Performante" و"Urus" للطرق الوعرة. وفي سبتمبر الماضي، طرحت لامبورغيني سيارة رياضية جديدة من طراز "Aventador S Roadster" في الأسواق. 

وقد أعلنت الشركة، بداية شهر ديسمبر الماضي، أن الروس اشتروا جميع السيارات من نوع "Urus" المقرر تصديرها إلى روسيا، قبل طرحها في السوق.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما

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