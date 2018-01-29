مبيعات قياسية لسيارات لامبورغيني في روسيا

أعلنت شركة لامبورغيني الإيطالية عن تسجيلها رقما قياسيا لمبيعات سياراتها الفارهة في روسيا.

وبحسب وكالة "أفتوستات" لإحصائيات السيارات، فقد ارتفعت مبيعات شركة لامبورغيني عام 2017 في روسيا بنسبة 28% مقارنة بعام 2016.

واحتلت السيارة الرياضية "Aventador S Coupe" المزودة بمحرك "V12" المرتبة الأولى في المبيعات.

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وفي شهر مارس 2017، فتحت الشركة للمرة الأولى الباب لشراء سيارتيها "Huracan Performante" و"Urus" للطرق الوعرة. وفي سبتمبر الماضي، طرحت لامبورغيني سيارة رياضية جديدة من طراز "Aventador S Roadster" في الأسواق.

وقد أعلنت الشركة، بداية شهر ديسمبر الماضي، أن الروس اشتروا جميع السيارات من نوع "Urus" المقرر تصديرها إلى روسيا، قبل طرحها في السوق.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما