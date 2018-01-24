Jeep تكشف النقاب عن أحدث رباعية دفع لها

نشرت شركة Jeep الأمريكية مؤخرا صورا وفيديوهات تظهر سيارة "Grand Wagoneer" المميزة رباعية الدفع.

وانتشرت تلك المعلومات عن السيارة الجديدة في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق Jeep استعراضها الرسمي، حيث يتوقع أن تحقق شعبية كبيرة في عالم السيارات رباعية الدفع.

وتتميز هذه المركبة بقمرتها الداخلية الواسعة التي تتسع لـ 7 ركاب، وهي مزودة بأحدث التقنيات التي تمكن السائق من التحكم بجميع خصائص السيارة.

أما حركتها السلسة واجتيازها لأصعب الطرقات فسيضمنها نظام التعليق الفريد والمتين ونظام الدفع الرباعي وعلبة السرعة الأوتوماتيكية بـ 9 مجالات، فضلا عن نوعين من المحركات التوربينية بسعة 2 لتر وعزم 234 و265 حصانا.

ومن المنتظر أن تظهر هذه السيارة التي تصنعها "Jeep" في الصين في أبريل المقبل، في معرض بكين 2018 للسيارات، أما سعرها فمن المتوقع أن يبدأ من 38 ألف دولار تقريبا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر