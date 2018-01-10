أودي تطرح أفخم سياراتها

استعرضت أودي الألمانية منذ مدة نموذج "Q8"، أكبر وأفخم سياراتها رباعية الدفع.

وأوضح المختصون أن أهم مميزات السيارة مظهرها الأنيق والعصري فضلا عن الحجم الكبير الذي يجعل منها أكبر سيارات الدفع الرباعي التي طرحتها أودي في السنوات الأخيرة، فطولها يصل إلى 5.2 متر، أما عرضها فـ 2.04 م، وارتفاعها 1.7 م. أما المسافة ما بين قاعدتي العجلات فـ 3 أمتار، وصندوقها الخلفي الكبير جاء بسعة 630 لترا، يجعل منها سيارة مناسبة للأسرة والسفر ونقل الأمتعة والحقائب.

كما حافظ التصميم الخارجي لهذه السيارة على العديد من سمات أودي التقليدية التي يعشقها الملايين، مع احتوائه على عناصر الحداثة والأناقة التي تجعل من هذه السيارة منافسا قويا في سوق السيارات الحديثة رباعية الدفع، فمصابيحها الخارجية المزودة بتقنيات "LED" وعجلاتها المميزة المزودة بأقراص الكروم بقطر 23 بوصة تضفي عليها طابعا رياضيا يميزها عن باقي مركبات أودي الكبيرة.

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أما مقصورة السيارة الداخلية فتتميز بالفخامة والراحة التي توفرها المقاعد الوسيعة المكسوة بأفخم أنواع الجلود، فضلا عن أحدث التقنيات والشاشات التي تعمل باللمس وتمكن السائق والركاب من التحكم بجميع أنظمة السيارة.

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زودت هذه السيارة وفقا للمعلومات بنظام هجين يضم محركا توربينيا جبارا بـ 6 أسطوانات وعزم 333 حصانا، بالإضافة إلى محرك كهربائي قوي، فضلا عن علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مجالات لتضمن هذه المعدات مجتمعة سرعة تصل إلى 250 كلم/ ساعة، وتسارعا من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في أقل من 5.4 ثانية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر