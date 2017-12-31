كيا تطرح سيارتها الرياضية بداية 2018

استعرضت شركة كيا الشهيرة منذ مدة نموذجا جديدا لسيارة رياضية ستطرح في الأسواق بداية 2018.

وأطلقت الشركة على السيارة التي استعرضتها خلال معرض "Detroit Auto Show 2017" اسم "Stinger" وأكد الخبراء في الشركة حين عرّفوا عن بعض مزاياها أنها ستغير جميع مفاهيم القيادة عند عشاق سيارات كيا.

كما ستحصل أبسط نسخ هذه السيارة وفقا للخبراء على محرك بنزين توربيني بسعة 2.0 لتر وعزم 248 حصانا وعلبة سرعة أوتوماتيكية متطورة بـ 6 مجالات قادرة على زيادة سرعة السيارة من 0 إلى 100 كلم/ساعة، في أقل من 6 ثوان.

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أما النسخ المخصصة للسوق الروسية فستكون أقوى بقليل ومزودة بمحركات توربينية بعزم 353 حصانا بنظامي دفع أمامي ورباعي.

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وفيما يتعلق بنسخة "GT" أقوى نسخ "Stinger" فتؤكد المصادر أنها ستأتي بمحركات توربينية بـ 6 أسطوانات بسعة 3.3 لتر وعزم 370 حصانا، قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 4 ثوان، فضلا عن العديد من أنظمة الثبات على الطرقات والمنعطفات ومنظومة تعليق متينة ومكابح رياضية خاصة.

ويتوقع أن تطلق "Stinger" بداية 2018، بسعر 35 ألف دولار لأرخص نسخة، فيما قد يصل سعر النسخ المعدلة إلى 45 ألف دولار.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر