هيونداي تعدل سيارات "H-1" الشهيرة

أكدت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عزمها طرح نسخ جديدة كليا من سيارات "H-1" المغلقة المخصصة للنقل الجماعي.

فبعد أعوام من النجاحات والشعبية الواسعة التي حققتها سيارات "الميني فان" "هيونداي- H-1"، بسبب تصاميمها المميزة الخارجية والداخلية والقدر العالي من العملية والأداء المتوفرين بأسعار منافسة لهذا النوع من السيارات في الأسواق، قررت هيونداي طرح نماذج مطورة جديدة من هذه المركبات العام المقبل.

ويفيد الخبراء في هيونداي بأن السيارة ستتميز بتصاميم مختلفة تماما عن "H-1" التي طرحت في السنوات الأخيرة، حيث ستزود بمصابيح "LED" جديدة ومميزة ستضفي عليها طابع العصرية والأناقة، فضلا عن خطوط الهيكل الخارجي الانسيابية، بالإضافة لأقراص العجلات التي ستأتي بمقاس 17 بوصة.

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أما فيما يتعلق بمقصورة السيارة الداخلية التي ستتسع لـ 12 راكبا، فيؤكد الخبراء أنها ستكون غاية في الفخامة والراحة، فواجهات لوحة القيادة والجدران الداخلية ستكون مصنوعة من عناصر من البلاستيك، تتداخل مع الخشب والمعدن بصورة فريدة وأنيقة.

أما المقاعد التي ستكون قابلة للطي أو التحريك بصورة تناسب ركاب السيارة ورغباتهم فستكسى بأفخم أنواع الجلود، والشاشات الحديثة التي تعمل باللمس وتتحكم بمعظم ميزات السيارة، وتضفي على المقصورة طابعا من الحداثة والتميز.

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كما من المنتظر أن تاتي "H-1" الجديدة بعدة نماذج: بمحرك 2.5 لتر بعزم 140 حصانا وعلبة سرعة بـ 5 مجالات، ونموذج آخر بمحرك 3 لترات وعزم 175 حصانا وعلبة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر