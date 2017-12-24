"Jeep" تعيد أشهر سياراتها بحلة جديدة

نقلت مصادر مقربة من "Jeep" الأمريكية أن الشركة عازمة على طرح نموذج معدل جديد من سيارات "Cherokee" الشهيرة.

بقيت سيارات "Cherokee" أشهر سيارات شركة "Jeep" لسنوات طويلة، وربما رمزا لسيارات الدفع الرباعي في العالم، وذلك بفضل خصائصها العملية ومتانتها وقدرتها على اجتياز أصعب الطرق. لكن مبيعاتها في السنوات الـ 4 الأخيرة عانت من انخفاض ملحوظ بسبب التصاميم التي طرحتها بها الشركة المصنعة، والتي غيرت من شكلها بطريقة لم تعجب الجمهور.

واليوم وبعد تلك النكسة، يؤكد الخبراء في "Jeep" عزمهم على إعادة تلك السيارات إلى السوق بقوة، عن طريق نسخ معدلة بتصميم مميز يعيد للأذهان أشكال سيارات "Cherokee" التي طرحت في تسعينيات القرن الفائت وبداية القرن الحالي، مع تعديلات تضفي عليها طابعا من العصرية والأناقة.

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وأهم ما يميز هذه السيارات التي ستطرح عام 2018، هو الهيكل الخارجي المزود بغطاء المبرد الأمامي بشبكه الخاص بسيارات "Jeep"، والخطوط والتضاريس الجانبية للهيكل والتي جاءت غاية في الانسيابية، فضلا عن المصابيح الأنيقة والعصرية.

كما زودت "Cherokee" بأحدث أنظمة القيادة والمولتيميديا وغيرها من وسائل الرفاهية المهمة للمستخدمين، ومحركات 2.0 لتر بقوة 272 حصانا، ومحركات توربينية قوية بسعة (2.4 و 3.2) لتر.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر