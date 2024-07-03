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    عالم السيارات
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 15:50 GMT

    أهم مشكلة تعاني منها السيارات الكهربائية

    انتشرت السيارات الكهربائية بشكل واسع في العديد من البلدان في السنوات الأخيرة، وبالرغم من رواجها الملحوظ إلا أن مالكيها يشتكون من بعض المشكلات التي واجهتهم أثناء الاستخدام.

    أهم مشكلة تعاني منها السيارات الكهربائية
    Legion-Media

    ونشر موقع The Verge نتائج دراسة أجرتها شركة JD Power المتخصصة بشؤون الإحصاء، إذ أجرت الشركة دراسات واستطلاعات للرأي سألت فيها أصحاب السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي عن المشكلات التي واجهتهم أثناء فترة استخدام مركباتهم.

    وبينت إحصاءات الشركة أن السيارات الكهربائية كانت الأكثر عرضة للمشكلات، إذ ارتبطت معظم المشكلات بأنظمة البرمجيات فيها، وهذه المشكلات أثرت على عمل مكوناتها الإلكترونية، كما أشارات الإحصاءات إلى أن السيارات الهجينة جاءت في المرتبة الثانية بالنسبة للأعطال، والأقل عرضة للأعطال كانت السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

    وأشار فرانك هانلي، الخبير في JD Power إلى أن الإحصائيات بينت أن السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة تتعرض للأعطال الحرجة أكثر بثلاث مرات تقريبا مقارنة بالسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وإصلاح المشكلات بالنسبة للسيارات الكهربائية والهجينة أكثر تعقيدا، ففي حال حدوث أية مشكلة يجب أخذ السيارة إلى الوكيل الذي يستعين بخبراء فنيين.

    المصدر: فيستي

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