السفير لاتيبوف: سلطان ماليزيا الجديد مهتم باقتناء السيارة الروسية الفاخرة Aurus

أعرب ملك ماليزيا الجديد السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر عن اهتمامه باقتناء السيارة الروسية الفاخرة Aurus بحسب ما ذكره سفير روسيا بكوالالمبور نايل لاتيبوف لوكالة أنباء "نوفوستي".

وقال السفير الروسي لاتيبوف إن الملك الماليزي السلطان إبراهيم أعرب عن رغبته في شراء سيارة من العلامة التجارية الروسية الفاخرة "أوروس"، وصرح لنوفوستي: "خلال حديثنا أبدى السلطان اهتماما بسيارة أوروس الروسية. حاليا بسبب انشغاله بعملية الصعود إلى العرش تنحى هذا الموضوع إلى المرتبة الثانية".

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وأضاف: "ومع ذلك، فإننا نعتزم إبقاء الموضوع قائما على قدميه والتذكير بأنه يمكننا إيجاد طريقة لتوصيل أوروس إلى هنا في مرآب جلالته مباشرة".

وقال السفير: "بالمناسبة، كما يقول مساعدو السلطان، فهو يقود سياراته بنفسه دائما تقريبا، باستثناء الرحلات الرسمية بالطبع".

وبحسب لاتيبوف، كان لديه انطباع "إيجابي بشكل استثنائي" عن السلطان إبراهيم. وأردف السفير أن الملك الجديد لماليزيا هو سياسي بارز، فضلا عن أنه نهم على الرياضة وسائق في السباقات".

وتابع السفير الروسي: "يزعم من حاشيته (ربما على سبيل المزاح) أن إبراهيم لديه رخص تشغيل وقيادة جميع أنواع وسائل النقل البري والجوي والبحري. إنه يحب الدراجات النارية والقوارب ويجمع ويصنع عكازات المشي. وتضم مجموعته عدة مئات من السيارات، جميعها يقال إنها في حالة عمل".

المصدر: نوفوستي