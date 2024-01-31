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شاهد.. السلطان إبراهيم يتولى العرش كملك جديد لماليزيا في حفل أقيم في قصر كوالالمبور

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تولى السلطان إبراهيم اسكندر العرش كملك جديد لماليزيا اليوم الأربعاء حيث أدى اليمين الدستورية لمدة خمس سنوات في ظل نظام ملكي تناوبي فريد من نوعه، في مراسم أقيمت في قصر كوالالمبور.

وبصفته حاكما لولاية جوهور المتاخمة لسنغافورة، كان هو التالي في الترتيب ليصبح ملكا بناء على نظام التناوب الذي تم وضعه بين حكام الولايات الـ9 في البلاد الذين يتولون منصب الملك كل 5 سنوات.

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المصدر: AP

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