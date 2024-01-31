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ملياردير يصبح سلطانا في ماليزيا.. صور لمراسم التنصيب

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ملياردير يصبح سلطانا في ماليزيا.. صور لمراسم التنصيب
AP
الملياردير سلطان إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الملك الـ17 لماليزيا
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أدى الملياردير سلطان إبراهيم حاكم ولاية جوهور الماليزية، اليمين الدستورية كملك للبلاد في ظل نظام تناوبي فريد من نوعه، إذ يتناوب سلاطين البلاد الـ9 على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.

وأدى سلطان إبراهيم اسكندر - 65 عاما - اليمين الدستورية اليوم الأربعاء في مراسم أقيمت بالقصر.

ملياردير يصبح سلطانا في ماليزيا.. صور لمراسم التنصيب
AP
الملياردير سلطان إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الملك الـ17 لماليزيا

ووقع وثيقة إعلان توليه منصبه في حفل شهدته عائلات ملكية أخرى ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وأعضاء مجلس الوزراء، وستقام مراسم التتويج في وقت لاحق.

ملياردير يصبح سلطانا في ماليزيا.. صور لمراسم التنصيب
AP
الملياردير سلطان إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الملك الـ17 لماليزيا

تتنوع إمبراطورية الملك الجديد التجارية من العقارات إلى محطات الطاقة، وتربطه علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

ملياردير يصبح سلطانا في ماليزيا.. صور لمراسم التنصيب
AP
الملياردير سلطان إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الملك الـ17 لماليزيا

تتألف ماليزيا من 13 ولاية، لكن تسعا منها فقط لديها عائلات ملكية، يعود بعضها إلى ممالك الملايو التي يعود تاريخها إلى قرون مضت والتي كانت ولايات مستقلة حتى جمعها البريطانيون.

ملياردير يصبح سلطانا في ماليزيا.. صور لمراسم التنصيب
AP
الملياردير سلطان إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية ليصبح الملك الـ17 لماليزيا

وكان انتخاب سلطان إبراهيم للعرش الوطني من قبل زملائه الحكام في أكتوبر متوقعا على نطاق واسع بناء على نظام التناوب المعمول به.

يتحدث سلطان إبراهيم الإنجليزية، وعرف بحديثه بالصوت العالي عن قضايا الرعاية الاجتماعية، ويقوم برحلات برية سنوية على دراجته النارية للقاء الناس في ولايته.

وزوجته رجا زاريث صوفيا، وهي من عائلة ملكية أخرى، وخريجة جامعة أكسفورد وكاتبة غزيرة الإنتاج قامت بتأليف العديد من كتب الأطفال. لديهم 5 أبناء وبنت واحدة.

المصدر: أ ب

 

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