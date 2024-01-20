Aurus قد تجّمع سياراتها بمعمل تويوتا السابق في بطرسبورغ

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن شركة Aurus الروسية قد تقوم بتجميع سياراتها الفاخرة في مصنع تويوتا السابق بمدينة بطرسبورغ.

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وبحسب الصحيفة فإن شركة Aurus تبحث حاليا عن موظفين في بطرسبورغ، ويشغل منصب المدير التنفيذي للشركة حاليا، أندريه بانكوف، والذي كان مديرا سابقا في شركة رينو في روسيا.

ومن جهتها أشارت قناة "Russian Car" على تلغرام إلى ظهور عدد من الوظائف الشاغرة لموظفي الإنتاج من شركة Aurus الواقعة في بطرسبورغ.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "غازبروم" الروسية مهتمة بمشروع إنتاج السيارات الجديدة في بطرسبورغ، وتخطط للدخول في هذا المشروع، وفي أكتوبر العام الماضي ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية نقلا عن مصادر "أن شركة غازبروم قد تدخل في شراكة مع Aurus بنسبة تصل إلى 40%، كما أشارت الصحيفة إلى أن شركة كاماز الروسية قد تساعد Aurus أيضا في تنظيم الإنتاج".

وعلامة Aurus هي أول علامة روسية تخصصت في إنتاج السيارات الفارهة، واشتق اسمها من كلمتين Aurum وتعني الذهب، وRus وتعني روسيا، وأنتجت هذه العلامة سيارات "كورتيج" الفاخرة التي حصل الرئيس الروسي على نسخ منها، كما تنتج سيارات الليموزين الفاخرة Aurus Senat، وسيارات ميني فان Aurus Arsenal، وسيارات Aurus Komendant الفاخرة الرباعية الدفع.

المصدر: إزفيستيا + وكالات روسية