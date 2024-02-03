الحرس الفدرالي: بوتين لا يستخدم سيارات أجنبية الصنع ويعتمد على AURUS الروسية

أكد دينيس سيمونوف المتحدث باسم إدارة الحرس الفدرالي الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يستخدم أي سيارات أجنبية الصنع، ويعتمد على سيارات AURUS الروسية في روسيا وخارجها.

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وقال سيمونوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "معظم سيارات المرآب الرئاسي مصنوعة في روسيا. توجد سيارات أجنبية لدينا، لكن الرئيس بوتين لا يستخدمها".

ومنذ 7 مايو 2018 يستخدم الرئيس بوتين في روسيا وخارجها سيارات AURUS الروسية، التي تستخدم أيضا لتنقلات الضيوف الأجانب رفيعي المستوى في روسيا.

وتحدث بوتين أثناء زيارته للمعرض الروسي في موسكو الخميس الماضي عن تدهور قطاع صناعة السيارات الألمانية بعد العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أن ألمانيا تدمر فخر صناعتها بنفسها.

المصدر: نوفوستي