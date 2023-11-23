سيارة Tucson الجديدة كليا من هيونداي

كشفت هيونداي عن سيارة Tucson بجيلها الجديد، والتي صممتها لتكون مركبة كروس أوفر جذابة وعصرية.

حملت السيارة الجديدة العديد من التغييرات من حيث الشكل الخارجي مقارنة بسيارات Tucson الحالية، إذ حصلت على واجهة أمامية مختلفة، فيها مصابيح LED مميزة التصميم، واكتسبت الواجهة ملامحا رياضية بفضل الفتحات الهوائية الكبيرة وتصميم غطاء شبك المبرد.

وحصلت Tucson أيضا على تصميم جديد لممتصات الصدمات والإطارات البلاستيكية المحيطة بالهيكل وإطارات العجلات، كما أضيف لونان جديدان إلى مجموعة ألوان نسخها هما الكحلي والرصاصي الغامق.

وداخليا حصلت هذه السيارة على واجهة قيادة جديدة كليا، إذ جهّزت الواجهة بلوحة منحنية عليها شاشتان لمسيتان مقاس كل منهما 12.3 بوصة، أما عصا التحكم بوضعيات الحركة فنقلت من بين المقعدين الأماميين وثبتت على المقود، ووضع مكانها لوحة شحن لاسلكي للهواتف.

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وجهّزت هيونداي هذه المركبة بأنظمة إضاءة داخلية مميزة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام تشغيل المحرك عن بعد.

المصدر: moto1