سيارة صينية أخرى تبرز في عالم السيارات المتطورة!

كشفت Zeekr التابعة لشركة Geely الصينية عن سيارة كهربائية، تميزت بتصميمها الفريد وتقنياتها المتطورة.

تأتي سيارة Zeekr 007 بهيكل انسيابي جدا، وتتميز بتصميم واجهتها الأمامية التي حصلت على زجاج يمتد على كامل عرضها، وضعت أسفله وحدات إضاءة LED أنيقة يمكنها عرض معلومات رسومية متنوعة، مثل رسالة ترحيبية من السيارة عند اقتراب المالك منها.

والسقف في هذه المركبة أتى زجاجيا بالكامل ويمتد ليتصل بالزجاج الخلفي،أما هيكلها فجاء بطول 4 أمتار و86 سنتيمترا، عرضه 190 سم، ارتفاعه 145 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 292 سم، ولتقليل مقاومته للهواء حصل على قبضات مخفية بداخله تظهر عند الحاجة لاستخدامها.

كما حصلت Zeekr 007 على واجهة قيادة مجهزة بشاشة لمس كبيرة وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية وجهّزت بأنظمة أمان مطورة كنظام النقطة العمياء ونظام التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وزوّدت بكاميرات توفر رؤية كاملة لمحيط الهيكل.

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وستطلق منها نسختان، نسخة مزودة بمحركات كهربائية بعزم 422 حصانا، ونسخة بمحركات كهربائية تولد عزم 646 حصانا، ويمكن لهذه المركبات الوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.

المصدر: moto1