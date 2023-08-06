Changan تطلق إحدى أفخم سياراتها في روسيا وعدة أسواق كبرى

أعلنت Changan عن طرح سيارة CS75plus الجديدة في السوق الروسية وعدة أسواق عالمية كبرى.

وتعتبر السيارة الجديدة منافسا قويا لسيارات الكروس أوفر الحديثة التي تطرحها هيونداي وكيا، وتتميز بتصميم خارجي مميز جدا وانسيابية عالية رغم حجمها.

وتأتي هذه المركبة بطول 4 أمتار و70 سنتيمترا، بعرض 186 سم، وارتفاع 171 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 271 سم، أما مسافة الخلوص الأرضي لها فتبلغ 190 ملم.

وتوفر السيارة أفضل معايير الرفاهية للركاب إذ حصلت على مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشات لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة تقريبا،

وزودت CS75plus بمصابيح LED، و6 وسادات أمان هوائية، ونظام ESP، وحساسات للضوء والمطر، ونظام الدخول للقمرة بدون مفتاح، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات توفر رؤية محيطية كاملة للهيكل.

إقرأ المزيد

وتعمل نسخها بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 175 حصانا متصلة بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تدعمها علب سرعة اوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

المصدر: moto1