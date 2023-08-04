روسيا بدأت بتصنيع "منافسة Wrangler"

أعلن مصنع "AVTOTOR" الروسي أنه بدأ بتصنيع سيارات BAIC BJ40 التي يصفها الكثيرون بأنها منافس قوي لسيارات Wrangler التي تطرحها Jeep.

وتتميز Wrangler بتصميم يوحي بالقوة، ومصابيح فريدة التصميم تعمل بأحدث تقنيات LED، وممتصات صدمات قوية، وعجلات كبيرة وعريضة وأنظمة تعليق تجعل حركتها سهلة حتى على أكثر الطرق وعورة.

youtube/REC Anything

وتأتي هذه المركبات بطول 4 أمتار و63 سنتيمترا بعرض 183 سم، أما قمرتها فجهزت بمقاعد جلدية مريحة، وزودت واجهة القيادة فيها بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشات متطورة تعمل باللمس.

والفريد في هذه السيارة أيضا هو أن سقفها مصمم ليكون قابلا للإزالة بسهولة للتحول المركبة إلى رباعية دفع مميزة للرحلات في الطبيعة.

إقرأ المزيد

وتأتي BAIC BJ40 بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ونوعين من المحركات: محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليترين وعزم 204 أحصنة، ومحركات ديزل توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا.

المصدر: وكالات روسية