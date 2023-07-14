تركيا تعتزم إهداء سيارتها الكهربائية TOGG لثلاث دول عربية

أعلنت الحكومة التركية نيتها إهداء سيارات "توغ" الكهربائية التركية إلى عدد من الدول من بينها 3 دول عربية.

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وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح قجر، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أنقرة، إن تركيا تنوي إهداء سيارات "توغ" الكهربائية التركية لكل من السعودية والإمارات وقطر.

وأشار الوزير إلى إهداء تركيا سيارات كهربائية لكل من تركمانستان وأوزباكستان وأذربيجان، وسيتم إهداؤها لبقية دول المجلس التركي.

ووعد قجر بإتمام نشر وحدات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في 81 ولاية تركية حتى نهاية العام الجاري.

وكشف قجر أن حجم صادرات قطاع السيارات في تركيا بلغ نحو 30 مليار دولار.

وكانت تركيا أعلنت في 29 أكتوبر 2022، إنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

ووفق ما أفادت "الأناضول" فإن مصنع "توغ" سينتج 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة.

المصدر: الأناضول