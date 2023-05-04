Skywell تطرح إحدى أفضل سياراتها في روسيا

أعلنت شركة Skywell عن نيتها طرح سيارة "HT-i" الجديدة في الأسواق الروسية قريبا.

وتعتبر السيارة نسخة مطورة عن مركبات ET5 التي كشفت عنها Skywell سابقا، لكنها حصلت على بعض التعديلات التي تجعلها واحدة من أكثر المركبات عملية، وزودت بمنظومة هجينة تجعلها قوية واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وجهّزت المركبة بمصابيح توفر إضاءة ممتازة بفضل تقنيات LED الجديدة، وحصلت على هيكل بطول 4 أمتارو72 سنتيمترا، كما زوّدت بسقف بانورامي كبير يمنح الركاب شعورا مميزا من الراحة أثناء السفر.

وصممت قمرة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية إذ جهزت بشاشة لمسية كبيرة يمكن إدارتها عبر الأوامر الصوتية، كما زودت بمقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود وحصلت المقاعد على أنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

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وزودت المركبة بأنظمة أمان متطورة منها نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، إضافة إلى نظام التحكم التلقائي بالمسار في الحالات الطارئة، كما جهّزت بحساسات للضوء والمرط وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تؤمن رؤية محيطية للهيكل.

وجهّزت Skywell HT-i بمنظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 1.5 ومحركا كهربائيا، ويولد المحركان معا عزما كليا يعادل 176 حصانا ويمكنان المركبة من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.2 ثانية.

المصدر: moto1