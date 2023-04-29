"منافسة F-150" تكتسح السوق الروسية

بدأت Great Wall بطرح سيارة بيك آب كبيرة متطورة في روسيا، صنفها الكثيرون كمنافس قوي لسيارات F-150 من فورد.

وتطرح سيارة GWM Poer KingKong الجديدة في روسيا حاليا لدى وكلاء علامة Haval التجارية، وبنسختين مجهزتين بمحركات ومواصفات مختلفة.

والنموذج الأول من هذه السيارات الذي يباع في السوق الروسية حصل على محركات توربوديزل بسعة 2.0 ليتر وعزم 150 حصانا، ويستهلك هذا المحرك 9.4 ليتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة.

أما النموذج الثاني فحصل على محرك بنزين بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانا، ويستهلك 11.7 ليتر من الوقود لكل 100 كلم، وخزان الوقود فيه جاء بسعة 78 ليترا.

ويأتي النموذجان المطروحان في روسيا بمقصورة مجهزة بصفين من المقاعد، وهيكل بطول 5 أمتار و64 سنتيمترا، بعرض 188 سم، وارتفاع 181 سم، أما الصندوق الخلفي لهذه السيارات فيمكنه نقل حمولة تزن 975 كلغ تقريبا.

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وحصلت هذه المركبات على واجهة قيادة متطورة فيها شاشة لمسية كبيرة في منتصفها، وشاشة قبالة السائق، وجهّزت بأنظمة تدفئة للمقاعد، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية وكاميرات مثبتة على المرايا الجانبية.

وتطرح هذه السيارات في روسيا مع علب سرعة يدوية وأوتوماتيكية بست سرعات، ونظام دفع رباعي، وأسعارها تبدأ من مليونين و800 ألف روبل.

المصدر: car.ru