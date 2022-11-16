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سيارة سباق أفغانية التصميم ستعرض في قطر

عالم السيارات

سيارة سباق أفغانية التصميم ستعرض في قطر
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قالت هيئة التدريب المهني التابعة لـ" طالبان أن "سيارة سباق أفغانية" سيتم عرضها في معرض جنيف الدولي للسيارات.

وقالت الهيئة إنها أجرت مفاوضات مع السفارة القطرية لدى كابول لتقديم هذا النموذج الأولي في معرض جنيف الدولي للسيارات، والمقرر عقده في نوفمبر المقبل في الدوحة.

وذكرت أن هيكل السيارة موجود بالفعل من المعدن، وتم إنتاجه وتجميعه يدويا، لكن الأكيد أن المحرك سيكون بالتأكيد من صنع أجنبي.

ولم يتم الكشف عن اسم السيارة وكذلك اسم المصمم.

المصدر: "سبوتنيك"

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