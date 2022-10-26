سيارات كهربائية صينية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد

اعتمدت روسيا سيارة كهربائية صغيرة صينية الصنع. هذه السيارة تطبع على طابعة ثلاثية الأبعاد.

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ويشير موقع Ixbt.com، إلى أن الصين أطلقت على هذه السيارة اسم XEV YOYO، التي تنتجها شركة XEV التي أسسها لوي تيك، الرئيس السابق لشركة JAC Italy Design Center ، والتي لها في الصين مركز بحوث ومصنع لإنتاج السيارات وتطبع فعلا على طابعة ثلاثية الأبعاد ذات تكنولوجيا متقدمة.

ويذكر، أن أول سيارة من طراز XEV YOYO طبعت عام 2018 ، وفي العام الماضي ظهرت في الأسواق الأوروبية بسعر 13.9 ألف يورو. أبعاد هذه السيارة هي 2495 × 1500 × 1555 ملم وقاعدة عجلات 1680 ملم. وتتسع لراكبين وفيها مكان للأمتعة سعته 180 لترا.

وتبلغ قوة المحرك الكهربائي المثبت على المحور الخلفي 20 حصانا، وسرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة ويمكنها قطع مسافة 150 كيلومترا، بفضل ثلاث بطاريات سعتها الإجمالية 10.3 كيلوواط ساعة، قابلة للاستبدال.

المصدر: نوفوستي