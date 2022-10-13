روسيا تطور طابعة مميزة ثلاثية الأبعاد لاستخدامها في صناعة الطيران

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن تطوير طابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم في تشكيل القطع المعدنية لصناعة الطائرات.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "هذه الطابعة تعتمد تقنيات فريدة لتشكيل أجسام وقطع معقدة وفائقة القوة يدخل في تركيبها التيتانيوم والفولاذ".

وأضاف البيان "تم تطوير هذه الطابعة من قبل RT-Capital التابعة لشركتنا، وبالتعاون مع خبراء من معد بروغريس التقني الروسي وخبراء من المعهد التقني الحكومي الروسي.. تستخدم هذه الطابعة في عملها سبائك الألومينيوم والتيتانيوم والفولاذ المقاوم للحرارة، وتحولها تحت ضغط عال وفي حجرة مفرغة من الهواء إلى خيوط معدنية ويتم صب هذه الخيوط ودمجها معا للتحول إلى أجسام معدنية خاصة تستخدم في صناعة الطائرات".

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وتبعا للخبراء في "روستيخ" فإن التقنيات الخاصة التي تعتمدها الطابعة الجديدة تجعل الأجسام التي تنتجها معقدة وشديدة المتانة مقارنة بتلك التي تنتجها طابعات 3D التقليدية، ويمكن للطابعة الجديدة صناعة أجزاء دقيقة لا تتعدى أبعادها الـ 2 ملم فقط.

وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة على تطوير العديد من نماذج الطابعات الثلاثية الأبعاد، كما تختبر في المحطة الفضائية حاليا تقنيات هذه الطباعة لاعتمادها مستقبلا في بناء الأماكن المخصصة للسكن على القمر أو المريخ.

المصدر: فيستي