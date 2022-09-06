 
مباشر

شركة "أوتوفاز" تنوي إعادة إنتاج كل موديلات "لادا"

عالم السيارات

شركة
foto.carexpert.ru
سيارة "لادا فيستا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr0s

تخطط شركة "اوتوفاز" الروسية لإعادة إنتاج الموديلات كلها من أسرة سيارات "لادا" بحلول عام 2023.

أعلن ذلك رئيس الشركة، مكسيم سوكولوف، في ندوة عقدت على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية. وقال:" آمل بأن نستطيع استعادة الحجم السابق لإنتاج موديلات أسرة "لادا" الروسية ، بما في ذلك موديل "لادا لارغوس" الذي يتمتع بشعبية فائقة لدى الجمهور".

إقرأ المزيد
إيران تكشف عن سيارة أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود
إيران تكشف عن سيارة أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود

وحسب سوكولوف، فإن إعادة إنتاج موديل "لادا فستا"  يخطط لها في الربيع عام 2023، وذلك بفضل تنظيم إنتاج قطع غيارها محليا.

وقال سوكولوف:" نعتزم بحلول الربيع عام 2023 حل كل المشاكل المتعلقة بالإنتاج المحلي لقطع الغيار التي فرضت عليها العقوبات والتي لا يمكن إنتاجها اليوم".

يذكر أن شركة "أوتوفاز" كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت منذ 23 أغسطس الماضي بتزويد سيارات "لادا" غرانتا" بوسادات الأمان.

المصدر: لايف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا