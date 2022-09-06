شركة "أوتوفاز" تنوي إعادة إنتاج كل موديلات "لادا"

تخطط شركة "اوتوفاز" الروسية لإعادة إنتاج الموديلات كلها من أسرة سيارات "لادا" بحلول عام 2023.

أعلن ذلك رئيس الشركة، مكسيم سوكولوف، في ندوة عقدت على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية. وقال:" آمل بأن نستطيع استعادة الحجم السابق لإنتاج موديلات أسرة "لادا" الروسية ، بما في ذلك موديل "لادا لارغوس" الذي يتمتع بشعبية فائقة لدى الجمهور".

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وحسب سوكولوف، فإن إعادة إنتاج موديل "لادا فستا" يخطط لها في الربيع عام 2023، وذلك بفضل تنظيم إنتاج قطع غيارها محليا.

وقال سوكولوف:" نعتزم بحلول الربيع عام 2023 حل كل المشاكل المتعلقة بالإنتاج المحلي لقطع الغيار التي فرضت عليها العقوبات والتي لا يمكن إنتاجها اليوم".

يذكر أن شركة "أوتوفاز" كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت منذ 23 أغسطس الماضي بتزويد سيارات "لادا" غرانتا" بوسادات الأمان.

المصدر: لايف