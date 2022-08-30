إيران تكشف عن سيارة أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود

كشفت شركة Iran Khodro عن مجموعتها الجديدة من السيارات التي كانت من بينها مركبة كروس أوفر مميزة واقتصادية في استهلاك الوقود.

وتتميز سيارة IKCO K112 بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم مجهّز بمصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED، فضلا عن تداخل اللون الأسود في السقف والعجلات وممتصات الصدمات مع الألوان الأساسية للهيكل بصورة أنيقة.

وداخليا حصلت هذه السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية متطورة للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة.

وزودت Iran Khodr مركبتها بنظام مولتيميديا متطور، ونظام تكييف ممتاز، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد والمرايا الجانبية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

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ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود جهّزت هذه السيارة بمحركات بنزين بعزم 70-75 حصانا، تستهلك أقل من5 ليترات من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بخمس سرعات.

المصدر: moto1