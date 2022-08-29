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فولكس فاغن تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها

عالم السيارات

فولكس فاغن تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها
youtube/REC Anything
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تتحضر فولكس فاغن لطرح Tavendor الجديدة التي صنفها الكثيرون بأنها من أبرز رباعيات الدفع التي أنتجتها هذه الشركة.

من حيث الحجم تأتي هذه السيارة أكبر من مركبات Tuareg الشهيرة بقليل، إذ حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و93 سنتيمترا، عرضه 201 سم، وارتفاعه 175 سم.

فولكس فاغن تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها
youtube/REC Anything

كما ستُطرح نسخ معدلة من هذه السيارة بحزمة R-Line وتتزود بممتصات صدمات معدلة، وبمصابيح أمامية وخلفية مميزة تمتد بينها خطوط إضاءة أنيقة، وستجهز هذه المركبات بأنظمة تعليق وعجلات كبيرة خاصة.

وزودت نسخ Tavendor بواجهة قيادة حديثة فيها شاشتين لمسيتين للعدادات والتحكم بمعظم خصائص المركبة، وأسفل الواجهة في المنتصف ثبتت أيضا لوحة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف والمولتيميديا.

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وتوفر هذه المركبات أفضل معايير الراحة للركاب إذ جهزت بأنظمة تكييف توزع الهواء بصورة ممتازة على الصفوف الثلاثة للمقاعد، أما المقاعد فيها فجهزت بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصلت السيارات على تقنيات أمان متطورة ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات بتقنيات 360 درجة.

فولكس فاغن تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها
youtube/REC Anything

وستعمل نماذج Tavendor بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 حصانا، ومحركات بعزم 220 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 299 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

المصدر: moto1

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