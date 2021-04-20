نيسان تعدّل X-Trail وتجعلها أكثر عصرية واقتصادية في استهلاك الوقود

بعد أن لاحظت المبيعات الكبيرة التي حققتها سيارات X-Trail العام الماضي قررت نيسان إدخال تعديلات على هذه المركبات لاجتذاب أكبر قدر ممكن من الزبائن.

وبالنظر للفيديوهات التي نشرتها نيسان لتصميم X-Trail الجديدة التي ستطرح في الصين وبعض الأسواق العالمية العام الجاري، نلاحظ أن هذه المركبات أصبحت أكبر بقليل وعدلت فيها بعض لمسات التصميم الخارجي والداخلي لتصبح أكثر جاذبية.

وحصلت هذه المركبات على تصميم جديد لممتصات الصدمات، وعلى هيكل بطول 4 أمتار و68 سنتيمترا، عرضه 184 سم، وارتفاعه 173 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم.

أما من الداخل فحصلت X-Trail على واجهة قيادة مختلفة مجهزة بشاشة لمسية متطورة بارزة من منتصفها، وجهزت أنظمة المولتيميديا بمساعد رقمي مميز يمكّن السائق من التحكم بالعديد من تقنيات سيارته عبر الأوامر الصوتية.

كما جهزت هذه السيارة بأنظمة أمان قادرة على التعرف على المشاة في الشوارع وتفعيل أنظمة الفرامل تلقائيا لمنع الاصطدام بهم في الحالات الطارئة، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

إقرأ المزيد

وتمتاز السيارة الجديدة عن مركبات X-Trail الحالية بمحركات اقتصادية بثلاث أسطوانات بسعة 1.5 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 204 أحصنة.

المصدر: moto1