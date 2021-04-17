هيونداي تعلن أخيرا عن واحدة من أجمل سيارات البيك آب

بعد أن انتظرها عشاق السيارات المميزة لسنوات، أعلنت هيونداي أخيرا بشكل رسمي عن Santa Cruz التي صممتها لتكون أبرز منافس لمركبات البيك آب من فورد وتويوتا.

وتأتي السيارة الجديدة بتصميم عصري جدا مستوحى من تصاميم سيارات Tucson الحديثة، وبهيكل حميت جميع حوافه تقريبا من الصدمات وعوامل الاحتكاك والرطوبة بإطارات بلاستيكية متينة سوداء اللون.

وجاء طول هيكل هذه المركبة 4 أمتار و 97 سنتيمترا، وعرضه 190 سم، وارتفاعه 169 سم، كما جهزت بصندوق أمتعة خلفي مزود بغطاء مرن متحرك لحماية الأمتعة من المطر أو أشعة الشمس، أما العجلات فيها فحصلت على أقراص من الكروم بمقاس 20 إنشا.

وزودت قمرة هذه السيارة بصفين من المقاعد المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وبواجهة قيادة مميزة مجهزة بأحدث أنظمة المولتيميديا وشاشتين، واحدة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة، وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

youtube/REC Anything

كما جهزتها هيونداي بأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، وأنظمة مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة لتدفئة وتبريد المقاعد.

إقرأ المزيد

وستطرح من هذه السيارة عدة نسخ، نسخة مجهزة بمحركات GDI بسعة 2.5 ليتر وعزم 193 حصانا، ونسخ بمحركات توربينيةGDI بنفس السعة تولد عزما يعادل 280 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

المصدر: moto1