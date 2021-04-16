"قاتلة jeep wrangler" الصينية تلفت انتباه محبي السيارات القوية!

أثارت سيارة Tank 300 الجديدة من Great Wall ضجة كبيرة بين محبي مركبات الطرق الوعرة، ولقبها الكثيرون بـ " wrangler الصينية".

من حيث التصميم الخارجي تشبه هذه السيارة نوعا ما سيارات wrangler الشهيرة من jeep، وخصوصا من ناحية التصميم الدائري للمصابيح الأمامية والهيكل ذي الحواف الواضحة بالطابع الكلاسيكي.

ورغم أن المظهر الخارجي لهذه السيارة يوحي بالكلاسيكية إلا أنها زودت بالكثير من التقنيات التي حصلت عليها أحدث السيارات حاليا، إذ جاءت بمصابيح تعمل بتقنيات LED الجديدة، وكاميرات عالية الدقة ترصد محيط الهيكل بالكامل كما في السيارات الفاخرة الجديدة، وحصلت على أحدث أنظمة المولتيميديا التي تتصل لاسلكيا بالهواتف والأجهزة اللاسلكية، وعلى شاشات متطورة تعمل باللمس، وأنظمة إلكترونية متقدمة لتفادي الحوادث.

كما جهزت بالعديد من أنظمة القيادة التي تجعلها قادرة على اجتياز أصعب الطرق الوعرة، وأنظمة للقيادة في المناطق المغطاة بالرمال، فضلا حساسات الضوء والمطر وحساسات المسافات وأنظمة التحكم الكهربائية بالمقاعد والمرايا.

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وستطرح هذه المركبات بعدة نسخ، أقوى نسخة ستزود بمحرك بنزين توربيني بست أسطوانات بسعة 3.0 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 354 حصانا، ما سيمنحها بالنسبة لحجمها قدرات جبارة في الحركة على مختلف أنواع الطرقات.

المصدر: moto1