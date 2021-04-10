 
مباشر
عاجل
روحاني يعلن البدء بضخ غاز اليورانيوم "uf6" في أجهزة الطرد المركزي بمفاعل نطنز النووي

منافِسة صينية رخيصة الثمن لسيارات كيا وهيونداي تظهر قريبا

عالم السيارات

منافِسة صينية رخيصة الثمن لسيارات كيا وهيونداي تظهر قريبا
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q5c5

تتحضر شركة Geely الصينية لإطلاق نموذج جديد من سيارات Vision X3 التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لسيارات كيا وهيونداي الكروس أوفر الحديثة المتوسطة الحجم.

وستتميز السيارة الجديدة  Vision X3 Pro عن مركبات Vision X3 الحالية بتصميم أكثر عصرية، فشبك غطاء المبرد الأمامي سيتزين بخطوط طولية مطلية بالكروم، وسيتغير تصميم مصابيح الضباب وممتصات الصدمات، وكذلك تصميم المصابيح الخلفية، أما العجلات فستصبح أعرض قليلا وبمقاس 16 إنشا.

منافِسة صينية رخيصة الثمن لسيارات كيا وهيونداي تظهر قريبا
youtube/REC Anything

كما ستحصل السيارة المنتظرة على واجهة قيادة جديدة كليا أيضا، إذ سيتغير تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة التكييف والمقاعد، وستحصل الواجهة على شاشة كبيرة تعمل باللمس تبرز من منتصفها نحو الأعلى.

كما ستجهز هذه السيارة بأنظمة لمنع الانزلاق على المنعطفات والمنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد ودرجة حرارتها، فضلا عن أنظمة تكييف جديدة.

منافِسة صينية رخيصة الثمن لسيارات كيا وهيونداي تظهر قريبا
youtube/REC Anything

إقرأ المزيد
رينو تزيح الستار عن سيارة عائلية مميزة
رينو تزيح الستار عن سيارة عائلية مميزة

ومن المنتظر أن تطرح Vision X3 Pro بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر، تولد عزما يعادل 109 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات، اما أسعار نسخها فمن المفترض أن تبدأ من 8600 دولار فقط.

المصدر: moto1

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إطلاق المركبة المأهولة "سويوز" إلى المحطة الفضائية احتفاء بالذكرى الـ 60 لتحليق "غاغارين"