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رينو تزيح الستار عن سيارة عائلية مميزة

عالم السيارات

رينو تزيح الستار عن سيارة عائلية مميزة
youtube/REC Anything
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كشفت شركة رينو عن نموذجها الأحدث من سيارات Dokker العائلية التي تطرح في بعض أسواق العالم تحت اسم Kangoo.

وتأتي Dokker الجديدة بهيكل ميني فان طوله 4 أمتار و39سنتيمترا، يرتفع عن الأرض بمقدار 160 ملم، ومجهز من الجوانب بأبواب منزلقة كبيرة تسهل ركوب السيارة والخروج منها حتى على الأطفال.

كما اختلفت هذه المركبة عن سيارت Dokker السابقة بشكل ملحوظ، وخصوصا من حيث تصميم واجهتها الأمامية، أذ أصبح التصميم أكثر عصرية، وحصلت الواجهة على إطارات مميزة وشعار رينو كبير الحجم مطلي بالكروم، وجهزت بمصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.

رينو تزيح الستار عن سيارة عائلية مميزة
youtube/REC Anything

زودت رينو هذه السيارة بأنظمة مولتيميديا متطورة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأحهزة والهواتف الذكية، وشاشة لمراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات، و صممتها لتجهز بـ 3 صفوف من المقاعد لاستيعاب 8 ركاب، مع إمكانية التخلي عن الصفين الخلفيين لتحول Dokker لمركبة صغيرة لنقل البضائع.

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وستطرح هذه السيارات بمحركات Euro 5 تعمل بالبنزين، سعتها 1.6 ليتر، وقادرة على توليد عزم يعادل 110 أحصنة، ومحركات ديزل توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 95 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: moto1

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