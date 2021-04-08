سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة ستكتسح الأسواق قريبا

تتحضر شركة Great Wall الصينية لإطلاق نماذج جديدة من سيارات البيك آب التي ستكون منافسة لأشهر المركبات الأمريكية رباعية الدفع من هذه الفئة.

وكانت الشركة قد استعرضت منذ مدة في الصين نموذجها الأحدث من مركبات Pao ، حيث جاء هذا البيك آب بمظهر يوحي بالقوة، أوحت جميع عناصر التصميم فيه بأن هذه السيارة صممت لتكون مركبة دفع رباعي بامتياز، وتلبي جميع الاحتياجات المطلوبة التي يرغب بها عشاق المغامرات في الطبيعة ومحبي رحلات الصيد أو السفاري.

وتميزت هذه السيارة بهيكل كبير يزيد طوله عن 5 أمتار، مزين بواجهة أمامية عملاقة وممتصات صدمات معدنية بارزة، ومنظومات إضاءة إضافية مثبتة على السقف تعمل بتقنيات LED توفر إنارة ممتازة أثناء الرحلات الليلة، فضلا عن عجلات كبيرة مخصصة لاجتياز الطرق الوعرة.

youtube/China Auto Show

وحصلت قمرة هذه المركبة على صفين من المقاعد المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين إحداهما قبالة السائق والأخرى في المنتصف تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة الملاحة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

youtube/China Auto Show

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن تطرح Great Wall Pao بمحركات ديزل بست أسطوانات، بسعة 3.0 ليتر، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، كما ستجهز بمنظومة ضبط ضغط الهواء في الإطارات، ونظام دفع رباعي، ومنظومات للتحكم بكل عجلة على حدة أثناء التنقل على الطرق الوعرة.

المصدر: moto1