سعر أول سيارة كهربائية روسية 13 ألف دولار

يبدأ مطلع العام المقبل الإنتاج الصناعي لأول سيارة روسية كهربائية من طراز "كاما – 1".

وتبدو "كاما – 1" كأنها سيارة كروس صغيرة (سمارت). وبمقدورها السير بالسرعة القصوى 150 كيلومترا في الساعة إلى مسافة 250 كيلومترا دون أن تشحن بطارياتها.

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وبلغ طول السيارة 3.4 متر، عرضها 1.7 متر. ويمكن أن تتسع السيارة لـ4 ركاب. وتتسارع حتى 60 كيلومترا في الساعة خلال 3 ثوان فقط.

ويتم تزويد السيارة ببطارية سعتها 33 كيلواط/ساعة، ما يكفي للسير بسرعة اقتصادية إلى مسافة حتى 300 كيلومتر.

ويمكن أن تستخدم السيارة في مختلف المناطق المناخية وتتحمل بطاريتها درجة الحرارة التي تنخفض إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.

ويتوقع أن ينتج مصنع "كاماز "الروسي كل عام نحو 20 ألف سيارة كهربائية روسية. أما سعرها فبلغ مليون روبل، ما يعادل نحو 13.3 ألف دولار.

ويأمل مهندسو شركة "كاماز" الروسية أن تنتهي اختبارات السيارة الكهربائية بحلول ديسمبرالمقبل ليشهد عام 2021 انطلاق عملية إنتاجها على دفعات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا