BMW تعتزم منافسة "تسلا" بسيارة دفع رباعي كهربائية 

أعلنت شركة السيارات الألمانية BMW عن نيتها دخول تحد مع شركة "تسلا"، بإطلاق سيارة رياضية تعمل بالطاقة الكهربائية.

وكشفت الشركة الألمانية، أنه من المقرر دخول سيارتها الجديدة iX إلى السوق الأمريكية مع بداية 2022.

وقالت الشركة إن نطاق قيادة iX يصل إلى 300 ميل (480كم)، مع إمكانية زيادة المسافة 75 ميلا عن طريق شحن مدخراتها لمدة عشر دقائق.

وأضافت أن iX ستكون مشابهة بالحجم لسيارة BMW X5 رباعية الدفع.

والجديربالذكر، أن شركة "تسلا" تواجه منافسون في مجال السيارت الكهربائية مثل الشركة الصينية الناشئة Nio و"جنرال موتورز" و"فولكس فاغن" و"مرسيدس"، كما كشفت مؤخرا شركة "كاديلاك" عن سيارتها ذات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.

المصدر: "رويترز"