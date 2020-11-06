كيا تقتحم أسواق العالم بسيارتها الاقتصادية الجديدة

بدأت شركة كيا بتوسيع مبيعات سيارة Picanto الجديدة كليا والتي صنفت من بين أجمل السيارات الصغيرة المخصصة للقيادة في المدن.

وتأتي Picanto الجديدة والمعروفة أيضا باسم morning، بهيكل هاتشباك صغير مميز بطول 3 أمتار و59 سنتيمترا، عرضه 159 سم، وارتفاعه 148 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 240 سم.

وتختلف هذه السيارة عن نماذج Picanto السابقة بتصميم جديد للمصابيح الأمامية، إذ زودت المصابيح بأربع وحدات إضاءة جديدة تعمل بتقنيات LED، وبعدسة إضاءة أساسية تركز حزم الضوء لمسافات بعيدة، كما حصلت على مصابيح رجوع صغيرة خاصة من الخلف، وممتصات صدمات أمامية وخلفية جديدة أيضا، وملحقات أنيقة من الكروم غطت العديد من عناصر الواجهة الأمامية وأنابيب العوادم.

كما جهزت هذه المركبة بنظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة تعمل باللمس، وبحساسات مسافات وكاميرات خلفية، وحساسات للإضاءة والمطر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود، وأنظمة ABS للتحكم بالفرامل.

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وستطرح بنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بسعة ليتر واحد وعزم 67 حصانا، ومحركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 84 حصانا، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 سرعات، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 4 سرعات.

المصدر: moto1