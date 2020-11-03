"وحش" أمريكي جديد سيرى النور قريبا!

أوائل العام الماضي كشفت شركة Atlis عن نيتها طرح سيارة بيك آب عملاقة تجتمع فيها قوة المركبات الأمريكية الكبيرة وتقنيات السيارات الكهربائية، واليوم باتت معالم هذه المركبة أكثر وضوحا.

وبالنظر للتسريبات التي انتشرت لتصميم سيارة Atlis XT المنتظرة، نلاحظ أنها أتت بهيكل ضخم يحمل ملامح من سيارات GMC وفورد رباعية الدفع الكبيرة، لكنه يتميز بمصابيح ضيقة تعمل بتقنيات LED تمنحه روح الحداثة وطابع السيارات الكهربائية.

أما واجهة القيادة في هذه المركبة فستخلو تقريبا من الأزرار التقليدية، وسيتم التحكم بكامل تقنيات المولتيميديا وأنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة القيادة عبر شاشة عملاقة تتوضع في منتصف الواجهة، كما ستوجد شاشة كبيرة أيضا قبالة السائق مباشرة ستعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

youtube/Gallery Automobiles

ومن المفترض أن تزود هذه المركبة بمحركات كهربائية قادرة على توليد عزم يزيد عن 400 حصان، وبطاريات يمكن شحن 80% من سعتها في غضون 10 دقائق فقط.

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وستطرح من Atlis XT عدة نسخ، نسخة ببطاريات تكفيها لقطع مسافة 483 كلم بالشحنة الواحدة، ونسخ فيها بطاريات تكفي لقطع 644 أو 805 كلم بالشحنة الواحدة، وستتميز جميع هذه النسخ تبعا للشركة المصنعة بسهولة الصيانة واستبدال القطع، إذ سيكون بالإمكان استبدال المحرك أو علبة التروس فيها خلال 20 دقيقة فقط، أما أسعار هذه السيارات فستبدأ من 45 ألف دولار.

المصدر: moto1