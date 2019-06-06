سيارة "لادا كروس" روسية الصنع تخدم في شرطة سلوفاكيا

اشترت شرطة مدينة هومينه السلوفاكية سيارة جديدة لأفرادها وهي من طراز "لادا فيستا إس في كروس" روسية الصنع.

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وجاء على موقع إدارة المدينة إن سعر السيارة بلغ 14 ألف يورو، مضيفة أن عدد السيارات في حوزة شرطة المدينة السلوفاكية بلغ بعد شراء السيارة الروسية 3 سيارات.

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وقالت صحيفة "News Nation " السلوفاكية إن قرار شراء السيارة روسية الصنع اتخذ بعد تقادم سيارتي "كيا سيد" الكورية و" سكودا فابيا" التشيكية اللتين ما زالت الشرطة تستخدمهما على مدى أعوام.

يذكر أن حجم صندوق سيارة "لادا فيستا كروس" بلغ 480 لترا، وهو مزود بحاجز قماشي قابل للطي، وبجيبين على جانبيه. كما يوجد فراغ إضافي تحت أرضيته.

ومن المعروف أن سيارات "فيستا" الجديدة تزود بنفس المحركين اللذين زودت بهما السيارات السابقة، أحدهما بحجم 1.6 لتر وقدرته 106 أحصنة، والآخر 1.8 لتر قدرته 122 حصانا، ويتعاملان مع علبة سرعات يدوية بخمسة مجالات، أو علبة سرعات من نوع AMT مزودة بآلية لتعجيل تركيب السرعات.

الصدر: سلاح روسيا