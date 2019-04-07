"لادا" الروسية تطلق سيارة عائلية مميزة

استعرضت شركة "لادا" الروسية المملوكة من قبل "أوتوفاز" نموذجها القادم من سيارات الكروس أوفر العائلية متوسطة الحجم.

وجاءت "Lada Granta Cross" بهيكل عصري بطول 4 أمتار ونصف تقريبا، تزينه أضواء تعمل بتقنية LED، وواجهة أمامية مميزة بشكل حرف "X"، يتداخل فيها الكروم مع المعدن والبلاستيك بصورة غاية في الأناقة.

أما قمرة هذه السيارة فتتسع لـ 5 ركاب، ومزودة بواجهة قيادة متطورة، يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا والتكييف، وأنظمة القيادة المختلفة، وأنظمة تسخين وتبريد المقاعد والمرايا والزجاج الأمامي والخلفي.

LADA

وستطرح هذه المركبة بنوعين من محركات البنزين، أحدهما بسعة 1.5 لتر، وعزم 105 أحصنة، وآخر بسعة 1.6 لتر، وعزم 120 حصانا، بالإضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية وميكانيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: فيستي