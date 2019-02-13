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بيع سيارة "ألفا روميو" نادرة بسعر خيالي! (فيديو)

عالم السيارات

بيع سيارة
twitter/ARTCURIAL ‏
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نقل موقع "Ouest-France" خبر بيع سيارة "ألفا روميو"، صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمبلغ 16.7 مليون يورو.

وعرضت سيارة "8C 2900 B Touring Berlinetta" التي صنعت عام 1939 في دار "Artcurial" للمزادات العلنية، وطرحت للبيع بسعر أولي قدره 10 ملايين يورو، إلى أن اشتراها رجل أعمال أمريكي بسعر 16.745 مليون يورو.

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وأشار القائمون على دار "Artcurial" إلى أن السيارة في وضع فني ممتاز، ومحركها الأصلي الذي زودتها به الشركة المصنعة يعمل بكفاءة عالية، أما المسافة الكلية التي قطعتها فبلغت 65 ألف كلم.

وتعود أهمية هذه السيارة إلى أن "ألفا روميو" صنعت منها 50 قطعة فقط، 5 منها ما تزال في حالة فنية جيدة، ويملكها هواة جمع التحف.

المصدر: لايف. رو

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