إليزابيث الثانية تبيع سيارتها في مزاد علني

تعرض سيارة رولز رويس قديمة تعود ملكيتها إلى إليزابيث الثانية، وشبيهة بتلك التي استخدمتها دوقة ساسيكس في يوم زفافها، للبيع في مزاد علني.

وطرحت "رولز رويس فانتوم فور ستايت لاندوليت 1950"، وهي واحدة من أصل 18 سيارة فقط، وقد استخدمت من قبل العائلة المالكة على مدى 40 عاما، في مزاد علني مقابل مليوني جنيه إسترليني (حوالي 2 مليون و628 دولارا أمريكيا).

Gettyimages.ru

Gettyimages.ru

وقد شوهدت الملكة ودوق إندبره أثناء سفرهما بواسطة السيارة الفخمة عدة مرات في خمسينيات القرن الماضي، كما استخدمت خلال العديد من الرحلات الملكية في الخارج.

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وتتطابق السيارة مع تلك التي استخدمتها، ميغان ماركل، في يوم زفافها مع الأمير هاري في ويندسور، في 18 مايو.

وتتميز السيارة بمقاعدها العالية ونوافذها الكبيرة التي تسمح للجمهور بالرؤية الواضحة للملكة أثناء مرورها بالسيارة.

كما توجد في السيارة نافذة خلفية شفافة تسمح بمزيد من الرؤية والضوء، بالإضافة إلى ضوء أزرق فوق الزجاج الأمامي، لحالات الطوارئ.

وسيتم بيع هذه السيارة النادرة كجزء من مجموعة "رولز رويس" المكونة من ثماني قطع، والتي تعرض للبيع في دار بونهامز للمزادات.

وقال مالكولم باربر، الرئيس المشارك لدار بونهامز، إنه لم يكن يحلم بعرض سيارة فانتوم من الطراز نفسه للبيع على مدار 30 عاما من حياته المهنية، موضحا أنه "من النادر للغاية ظهور سيارات من هذا النوع في السوق"، واصفا السيارة بأنها "جوهرة وسط المجموعة المعروضة للبيع".

ومن المقرر أن يقام معرض تحت عنوان "Goodwood Revival Sale"، في 8 سبتمبر المقبل، تزامنا مع انطلاق المزاد الذي يحتوي على القطع المستخدمة من قبل العديد من أفراد العائلة المالكة، بمن فيهم الأميرة ديانا.

المصدر: ميرور