10 حقائق مثيرة عن الملكة إليزابيث الثانية

على الرغم من كونها تتربع على عرش بريطانيا منذ 66 عاما، إلا أن الملكة إليزابيث الثانية نادرا ما تجري مقابلات صحفية، ما يثير الفضول حول حياتها.

وهناك الكثير مما لا يعرفه البريطانيون وغيرهم حول حياة إليزابيث الثانية وعائلتها المحاطة بالخصوصية، وهنا أهم الحقائق المثيرة حول الملكة البالغة من العمر 92 عاما:

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1- ليست أغنى شخص في بريطانيا:

يعتقد الكثيرون بأن العائلة المالكة هي الأغنى في بريطانيا وفي العالم، إلا أن ذلك عار عن الصحة، فعلى الرغم من كون ثروتها تقدر بحوالي 340 مليون جنيه إسترليني، لم تظهر الملكة ولو لمرة واحدة ضمن قائمة صانداي تايمز لأغنى 300 بريطاني خلال العامين الماضيين.

2- تم تصويرها في ما يقارب 100 فيلم وعرض تلفزيوني:

وفقا للبيانات الصادرة عن قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت "IMDb"، فقد تم تصوير الملكة حوالي 100 مرة، من بينها فيلمي "The Crown" و"الملكة".

3- تشرب كأسا من الشمبانيا كل ليلة قبل النوم:

من طقوس الملكة اليومية التي تمارسها بشكل طبيعي، وفقا لابنة عمها، مارغريت رودس، تأخذ الملكة مشروبات كحولية من "gin" و"Dubonnet" قبل الغداء، وتشرب كأسا من النبيذ مع الوجبة، تلحقه بكوكتيل المارتيني الجاف، وقبل النوم تأخذ كأسا من الشمبانيا.

وتقوم الملكة باستهلاك 6 وحدات كحول في اليوم وفقا للمعايير الحكومية.

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4- لا تمتلك جواز سفر:

فيما لا يستطيع أي مواطن السفر إلى أي مكان دون جواز سفر، يمكن للملكة الاستمتاع بالسفر خارج البلاد دون الحاجة إلى هذه الوثيقة، باعتبار أنها تصدر باسمها، وبذلك فهي ليست بحاجة إلى جواز سفر للسماح لها باجتياز حدود البلاد.

والجدير بالذكر أن جميع أعضاء العائلة المالكة الآخرين، بمن فيهم دوق إدنبرة وأمير ويلز، يملكون جوازات سفر.

5- تحتفل بعيد ميلادها مرتين:

ولدت الملكة في 21 أبريل 1926، ومع ذلك، تحتفل بريطانيا بعيد ميلادها "الرسمي"، في شهر يونيو، في موكب احتفالي سنوي يطلق عليه اسم "Trooping the Colour"، والذي يعد احتفالا تقليديا تم اعتماده منذ عام 1748.

6- عاصرت 13 رئيس وزراء بريطاني:

شهد تربع الملكة على عرش بريطانيا مرور 13 رئيس وزراء في بريطانيا من السير وينستون تشرشل إلى تيريزا ماي.

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7- الملكة من مشجعي فريق أرسنال:

كشف عن إعجاب الملكة بفريق كرة القدم في شمال لندن من قبل السياسي جيريمي كوربين، خلال خطاب ألقاه في مجلس العموم عام 2016.

كما ادعى لاعب خط الوسط السابق في النادي، سيسك فابريجاس، أن الملكة أخبرته بأنها "من المعجبين" بالفريق خلال حفل استقبال في قصر باكنغهام في عام 2007.

8- تتحدث الفرنسية بطلاقة:

ألقت الملكة عددا من الخطب الرسمية باللغة الفرنسية عند زيارتها للبلاد، مبينة براعتها في هذه اللغة.

9- تستضيف أكثر من 50 ألف شخص في قصر باكنغهام كل عام:

تستقبل الملكة آلاف الضيوف في وجبات الغداء والعشاء وحفلات الحدائق المختلفة في القصر، بفضل زخم التقويم الاجتماعي.

10- تزوجت منذ أكثر من 70 عاما

في عام 2017، احتفلت الملكة والأمير فيليب بـ70 عاما من الزواج، خلال العيد البلاتيني لزواجهما.

وقد تزوجا في دير وستمنستر بلندن، في 20 نوفمبر 1946، واحتفلا بهذا الحدث البارز بحفل خاص في متنزه قصر ويندسور.

المصدر: إنديبندنت