حلوى لا تفارق الملكة إليزابيث أبدا!

ترافق ملكة بريطانيا قطعة من حلواها المفضلة التي تكون دائما في مكان قريب منها، وهي بالتحديد كعكة البسكويت بالشوكولاتة منزلية الصنع، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلة "ميرور" البريطانية.

وكشف عن هذا السر الطاهي السابق، دارين ماكغرادي، الذي عمل لدى الأسرة المالكة مدة 15 عاما. ويبدو أنّ عشق صاحبة الجلالة لهذه الكعكة كبير حتّى أنها تطلب شخصيا من كبار الطهاة إعدادها. كما قال ماكغرادي إن الملكة لا تحبّ البطاطا والمعكرونة والثوم.

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وعندما تسافر إليزابيث الثانية في القطار أو الطائرة، تقدَّم لها قطعة من هذه الكعكة، وهي تماما مثل حقيبتها السوداء الشهيرة التي لا تغادر قصرها من دونها.

وقال ماكغرادي: "كعكة البسكويت بالشوكولاتة هي الوحيدة التي لم تفارق مائدة الملكة يوما، تأخذ منها شريحة صغيرة كلّ يوم حتى تبقى في النهاية قطعة واحدة صغيرة. ولكن قبل إعداد قالب جديد، على الملكة أن تأكل القطعة الأخيرة من القديم، لأنها تحبّ أن تنهي القالب كله".

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وأضاف الطاهي أن الملكة ورّثت حب الكعكة إلى باقي أفراد العائلة الملكية، فالأميران وليام وهاري يحبانها كثيرا أيضا. كما اختار الأمير وليام حلوى البسكويت بالشوكولاتة لكي تكون كعكة زفافه، وقد صممتها شركة "ماكفيتيز" لصناعة البسكويت، ويقال إنها صنعت من 1700 قطعة بسكويت و17 كيلوغراما من الشوكولاتة.

المصدر: The Mirror

قتيبة دعبول