الكويت تحذر من شح المعروض

حذر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم الثلاثاء، من أن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا.

وجاء تحذير هاشم، بعد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي دي في أس إيه" بهدف تقليص صادرات فنزويلا النفطية العضو في "أوبك".

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وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة، بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، واعترفت به الولايات المتحدة ودول أوروبية وكندا، فيما دعمت روسيا والصين وتركيا وإيران السلطة الشرعية في البلاد والمتمثلة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي العقوبات الأمريكية على كاراكاس إلى الحد المفرط من تعاملات النفط بين فنزويلا والدول المستهلكة على غرار ما حدث مع إيران العام الماضي.

وفي أسواق النفط، تواصل أسعار الخام ارتفاعها متأثرة بأزمة فنزويلا، وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينيتش ارتفع الخام العالمي "برنت" بنسبة 0.26% إلى 62.67 دولار للبرميل.

المصدر: وكالات